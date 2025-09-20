Un "Gran Galà di Beneficenza" per la finale di Miss Conero

Spettacolo, bellezza, moda, artigianato e solidarietà questa sera (ore 21) al Teatro delle Muse di Ancona. Sono gli elementi che costituiscono il ‘Gran Galà di Beneficenza’ promosso dall’ASD Life Time, momento conclusivo della XII edizione di Miss Conero, progetto culturale e artistico che da oltre dodici anni celebra il fascino, il talento e la tradizione marchigiana, con tappe estive in località simbolo del territorio. L’intero ricavato della serata verrà devoluto all’Associazione Patronesse dell’Ospedale Pediatrico Salesi di Ancona a sostegno del progetto ‘Pet Therapy’.

L’iniziativa prevede l’introduzione continuativa di cani nelle stanze dei piccoli pazienti ricoverati, con l’obiettivo di offrire loro sollievo, supporto emotivo e compagnia durante il periodo di degenza. Un progetto accolto subito con favore dagli ospiti speciali della serata, ossia Matilde Brandi, amatissima showgirl e conduttrice televisiva, e Filippo Roma, noto inviato della trasmissione televisiva ‘Le Iene’, che interverrà con la sua sensibilità e il suo impegno sociale. Sul palco anche Adalgisa Palpacelli, cabarettista e attrice comica di talento, che regalerà momenti di leggerezza e sorriso al pubblico.

La serata sarà impreziosita da straordinarie performance artistiche, come quelle di Sara Paoli, con il suo tango argentino tutto passione ed eleganza, e di Laura Borgognoni della Pole & Art Academy, che proporrà una coinvolgente ed emozionante esibizione di pole dance. Il pubblico potrà vivere una serata unica, in cui la moda dialogherà con il territorio e le sue eccellenze artigiane, valorizzando il patrimonio culturale e commerciale locale. L’obiettivo del ‘Gran Galà’ è proprio quello di promuovere i talenti e le tradizioni locali, così come il patrimonio culturale, turistico e commerciale delle Marche e di Ancona in particolare.