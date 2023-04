Un grande centro di aggregazione per i giovani

Stop al disagio giovanile, potenziato il centro di aggregazione giovanile all’interno del Complesso Sant’Antonio Fuori le Mura. Qui è approdato il progetto della Mosaico cooperativa Sociale Ets dedicato ai giovani del territorio. Il tutto grazie a un finanziamento ottenuto dalla Mosaico nell’ambito dei programmi biennali di Area Vasta dell’Ast destinate alle azioni di prevenzione e cura delle dipendenze patologiche, in accordo con l’Ambito Territoriale Sociale 10. Obiettivo: "la promozione del benessere giovanile, rivitalizzando i luoghi deputati all’aggregazione".

"Come amministrazione – spiega l’assessore alle Politiche Giovanili Andrea Giombi - abbiamo voluto porre la luce su questo luogo tanto importante per tutta la nostra comunità. Fino a ora la struttura è stata gestita da quattro associazioni, Lokendil, Fabriano Pro Musica, Foto Club Arti Visive e Pdp Free Software Linux Group, che ringrazio moltissimo per la loro attività. In questi mesi tuttavia abbiamo constatato che manca un coordinamento e per questo grazie alla collaborazione con l’Unione Montana Esino Frasassi e con l’Ambito 10 abbiamo deciso di coinvolgere la cooperativa Mosaico con il compito di coordinare e favorire iniziative educative e formative. La cooperativa sta già sviluppando un progetto analogo presso il Comune di Cerreto e questo favorirà anche collaborazioni e sinergie con la struttura di Cerreto. L’obiettivo è quello proprio di creare una sinergia tra le associazioni già presenti e le attività proposte dalla cooperativa per creare un luogo di aggregazione, dove i giovani possano trovarsi per stare insieme e seguire attività formative ed educative. Il progetto si completerà poi con lo spostamento del coworking qui nella stessa struttura a piano terra. Questo è un punto di partenza per arrivare poi ad avere un servizio educativo per i giovani a lungo termine".

"Il progetto – aggiunge il coordinatore dell’Ambito 10 Lamberto Pellegrini - rientra in una macro progettualità che riguarda tutto l’Ambito e che ha il focus nella prevenzione del disagio e nella promozione dell’agio". "Previsti – sottolinea Matteo Bucciarelli, presidente della Mosaico Cooperativa - interventi laboratoriali pratici sui linguaggi giovanili, a partire dalle esigenze reali dei ragazzi". Le azioni laboratoriali saranno coordinate da Alessia Cingolani e condotte da Martina Monno, educatrice della Cooperativa Mosaico, il martedì e il mercoledì, dalle 17:30 alle 20, per una durata complessiva di 7 mesi. Si partirà il mercoledì prossimo con il "Fumetto Manga".