Cultura e divertimento, vissuti attraverso eventi attrattivi e attraenti, Ancona vive questa necessità, oltre a quella di dare più valorizzazione alle pochissime manifestazioni di livello nazionale in cartellone, compresse in una città che per il resto offre poco o niente.

Le vocazioni cittadine identitarie e multiculturali devono essere rispettate e valorizzate, liberando le energie inespresse. Mare, enogastronomia, ambiente, musica, integrazione culturale possono essere coniugate in un unico grande evento che dia la possibilità alla città di riappropriarsi anche del proprio ruolo di capoluogo regionale. Il cibo, quello buono, pulito e giusto, crea legami e sviluppa relazioni, fa bene all’ambiente, unisce i popoli e le culture, è momento conviviale e di crescita culturale. L’idea è quella di realizzare un grande evento dedicato al Mare, sulla scorta della più grande manifestazione mondiale sulla pesca sostenibile che è Slow fish di Genova, da realizzarsi in luoghi identitari, rigenerati e di pregio storico-architettonico tra Mandracchio, Mole e Porto antico, che possa offrire oltre all’enogastronomia e ai prodotti tipici di altre blue economy di scala familiare, anche convegnistica legata ai problemi del mare e della piccola pesca, a come vengono vissuti nelle varie culture, con eventi musicali, momenti dedicati alla cura dell’ambiente e della bellezza sia del Conero che del suo mare – anche con iniziative di "cleaning" – e soprattutto di valorizzazione della biodiversità marina qui realizzabile con l’auspicata Area marina protetta del Conero.