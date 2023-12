Un grande impianto fotovoltaico

Un mega impianto fotovoltaico nell’area dell’ex discarica di Monte Umbriano, tra Candia e la Baraccola. Quella dell’amministrazione comunale non è un’idea, ma una solida realtà pare, visto che nel piano triennale delle opere pubbliche sono stati messi a disposizione 2 milioni di euro (uno per il 2024 e un secondo per il 2025) attraverso fonti di finanziamento miste. L’obiettivo dell’impianto, una volta a regime, è quello di limitare se non abbattere del tutto, la spesa annuale sulle bollette dell’energia dell’ente che si aggira tra i 6 e 7 milioni di euro. I pannelli fotovoltaici a Monte Umbriano, su un terreno di proprietà comunale di ben 11 ettari, fanno parte di una strategia ormai acclarata di questa amministrazione: puntare su strutture in grado di limitare le spese con l’opportunità di fare anche cassa. In quest’ottica si deve considerare l’impianto per la produzione di energia ‘green’, idrogeno nello specifico, alla Baraccola ideato da Francesco Bastianelli (Fratelli d’Italia, tra i consiglieri più votati alle recenti elezioni) che fa parte del Gabinetto del sindaco. Siamo ancora in fase embrionale e molto dipenderà dall’ok alla copertura finanziaria con fondi comunitari o meno. Se ne saprà di più entro la prossima primavera.

Un altro impianto che sarà realizzato nel 2024 è il forno crematorio, fortemente voluto dall’assessore Stefano Tombolini. In questo caso i proventi dell’attività di cremazione serviranno a coprire i costi ingenti per l’edilizia cimiteriale dei 13 campi santi della città. Proprio nel triennale delle opere pubbliche c’è un corposo capitolo dedicato a questo: ben 20 interventi per un totale di oltre 10 milioni di euro nel triennio 2024-26, 4,2 milioni di quali solo per il prossimo anno. Con l’impianto crematorio il grosso di questi soldi potrebbe essere stornato dal bilancio.