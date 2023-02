Un grosso cinghiale avvistato a Borgo Rodi "E’ in cerca di cibo, non ha fatto male a nessuno"

Un cinghiale avvistato in pieno centro, di giorno. È accaduto di recente, circa una settimana fa, a Borgo Rodi, nei pressi dell’ammiragliato e del comando scuole della marina militare. L’ungulato si sarebbe spostato nel bel mezzo della macchia verde che prosegue dal parco della Cittadella, attraversando via Marcello Marini e vie limitrofe. Tra l’altro, una situazione analoga, qualche mese fa, era accaduta proprio in via Marini, dove i residenti hanno tentato – per quel che hanno potuto – di correre ai ripari mediante apposizione di cartelli di monito.

Qui, in via Rodi, proprio sopra via Isonzo, a due passi da un supermercato e da tante altre vie residenziali, il cinghiale si è mostrato assolutamente tranquillo. Un passante ha persino girato un video registrandolo mentre zampetta tra i cespugli sopra le auto in sosta.

L’avvistamento è avvenuto di mattina, o più probabilmente nel primo pomeriggio, dato che si vede perfettamente la luce del sole. Loredana, che abita di fronte a dove è stato avvistato il cinghiale, ipotizza che fosse "in cerca di cibo. Si avvicina al centro abitato perché è affamato, ma penso sia innocuo. In fondo, come si vede anche dal video, non ha fatto del male a nessuno, ma si è allontanato rapidamente". L’animale ha fissato per un attimo l’autore del video e poi è sparito tra le sterpaglie.

ni.mor.