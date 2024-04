Un impianto fotovoltaico di oltre 50 ettari

Un campo di 50 ettari di fotovoltaico e agro fotovoltaico con allevamento delle pecore, vicino al cimitero e al confine con Gabella: l’iter autorizzativo è già avviato in Ministero ma il Comune esprime perplessità. Si tratterebbe dell’insediamento di questo tipo più grande della regione con oltre 70mila pannelli. "Questa settimana – rimarcano dalla forza di maggioranza che governa la città Chiaravalle Domani - siamo venuti a conoscenza che nel territorio del Comune di Chiaravalle è stata effettuata la vendita, da parte di un privato, di un lotto di terreno agricolo di estensione di 50 ettari. L’acquirente è una società (Blusolar Chiaravalle 1 srl, che ha sede a Pescara, ndr), la quale ha presentato al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali un progetto di impianto agro fotovoltaico per l’intera estensione del terreno. La pratica è attualmente in fase di analisi presso gli enti competenti per l’approvazione, e il Comune di Chiaravalle, come ente locale su cui verte tale progetto, può esclusivamente valutare la compatibilità di tale progetto con quanto previsto dal Prg, venendo quasi totalmente esautorato per quanto concerne altri pareri e valutazioni. Questo iter procedurale ha ridotto i pareri e le autorizzazioni richieste, nell’ottica di incrementare velocemente la produzione di energia elettrica da fotovoltaico, perseguendo uno degli obiettivi della transizione energetica verso fonti rinnovabili".

Chiaravalle Domani "pur essendo favorevole all’aumento della percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili, è critica nei confronti delle modalità con cui tale processo è attualmente regolamentato, in quanto: il consumo di suolo, che in Italia nel 2022 ha fatto perdere 19,4 ettari di terreno fertile al giorno, viene messo in secondo piano rispetto al riutilizzo e impiego di superfici già urbanizzate e/o compromesse, incluse le coperture degli edifici. Ciò che ne consegue tra l’altro è sia la riduzione della biodiversità, che della capacità dei terreni di trattenere l’acqua meteorica. Gli enti locali – aggiungono- sono scavalcati e vengono ridotte le loro capacità di poter intervenire sull’iter autorizzativo, al fine di poter indirizzare all’impiego di aree maggiormente idonee, preservando quelle non ancora compromesse. Non vengono tenute in dovuta considerazione le condizioni locali dei territori circostanti, ignorando criticità ambientali già presenti. Ci impegniamo quindi – concludono - a promuovere nelle sedi istituzionali la tutela dell’ambiente".

Sara Ferreri