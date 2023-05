Un impiegato per elaborare buste paga e cedolini

Un addetto stipendi e paghe. Codice offerta 3338517 Centro per l’impiego di riferimento: CPI Ancona. Email: [email protected] Pec: [email protected] Tel: 0712137532. Descrizione rapporto lavoro: lavoro dipendente. Azienda specializzata in attività di consulenza fiscale e gestione amministrativa del personale, ricerca un impiegatoa addettoa all’elaborazione dei cedolini paghe. Sede di lavoro: Ancona. Si richiede: esperienza pregressa nel ruolo, diploma scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore), disponibilità a trasferte in ambito regionale, patente b (automunitoa). tipologia contrattuale: da definire tra tempo determinato (durata 6 mesi) e tempo indeterminato. Per candidarsi inviare il curriculum vitae all’indirizzo email [email protected] indicando nell’oggetto "cod. 3338517 - paghe".