Un incaricato al distributore di benzina, gas e nafta

Un addetto al distributore di benzina, gas e nafta. Data scadenza: 24/05/24. Codice offerta 470645/2. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 071/2137532. Lavoro dipendente. Azienda operante nel settore del commercio al dettaglio di carburante di Falconara ricerca 1 addetto/a al distributore di benzina con esperienza nel ruolo (non indispensabile). Richiesta buona conoscenza della lingua italiana e patente b (automunito/a). Preferibile età tra 18 anni e 55 anni e domicilio nei comuni di Ancona, Falconara e Montemarciano. Tipologia contrattuale: tempo determinato trasformabile, rinnovabile. Orario di lavoro: part-time (25 ore settimanali dal lunedi’ al venerdi’). Per candidarsi inviare il curriculum a flymetano@gmail.com.