Un incarico nazionale al dottor Simonini, direttore Anestesia Rianimazione del Salesi

Il dottor Alessandro Simonini, direttore della Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione Pediatrica del Presidio Salesi di Ancona, è stato eletto nel Consiglio Direttivo della Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (Siaarti), come responsabile nazionale dell’Area Materno-Infantile, per il triennio 2025-2027 sotto la presidenza della professoressa Elena Giovanna Bignami. "Si tratta – ricorda l’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche (Aoum) – di un incarico molto prestigioso e di rilievo nazionale sulla gestione del percorso peripoperatorio e intensivistico in ambito materno-infantile".

La Siaarti "si dedica, sin dalla sua fondazione avvenuta nel settembre 1934, al rafforzamento costante del connubio tra attività clinica, formativa e di ricerca per migliorare le linee guida e i protocolli terapeutici, permettendo e facilitando il confronto e la discussione tra migliaia di anestesisti rianimatori e contribuendo alla crescita nelle più diverse aree culturali che caratterizzano una professione così complessa, affascinante e carica di responsabilità".

"Il mio programma – commenta con entusiasmo il dottor Simonini – si concentrerà sostanzialmente sulla definizione e messa in atto di strategie per incrementare la qualità dell’offerta di cure in ambito materno infantile, attuando un percorso articolato in tre settori: attività clinico/assistenziale, formazione, ricerca. Attualmente una forte necessità percepita è l’aggiornamento del documento ‘Raccomandazioni Clinico-Organizzative Siaarti-Sarnepi per l’anestesia in età pediatrica e lo sforzo principale sarà profuso nell’istituzione di un tavolo di lavoro per la revisione dello stesso, in accordo con la vigente normativa. Ormai da alcuni anni sono impegnato attivamente in Siaarti e da sempre lavoro nel settore materno-infantile (Ospedale Bambino Gesù di Roma, Istituto Gaslini di Genova e, attualmente, Ospedale Pediatrico Salesi di Ancona)".