"Un incidente di percorso, subito al lavoro per un altro derby"

Il ko interno contro la Civitanovese un incidente di percorso e niente più. Lo pensano in casa Castelfidardo con la testa già proiettata al prossimo derby, quello di domenica, in casa dell’Atletico Ascoli.

Negativo l’ultimo, quello giocato due giorni fa, casalingo, contro la Civitanovese. In una partita sentita dai tifosi (anche se gli ospiti non erano presenti al Mancini per il divieto di vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Macerata dopo i tafferugli dell’anno passato all’esterno dello stadio civitanovese) e dalle due formazioni visto che la posta in palio era importante per la salvezza.

"Una sconfitta che ancora mi rode e mi brucia - attacca Alessandro Miotto, centrocampista del Castelfidardo -. Ma ci rimettiamo a lavorare, a testa alta come abbiamo sempre fatto e ripartiamo". Una battuta d’arresto che non pregiudica molto la corsa della squadra fidardense. Il rammarico non manca perché domenica, al Mancini, la prestazione c’è stata da parte di Imbriola e compagni.

"E’ vero, il risultato ci condanna. Loro hanno trovato il gol su un’occasione dove sono forti e lo sapevamo". Da palla inattiva è arrivato il colpo di testa di Diop, a seguito di un calcio d’angolo, con il giocatore rossoblù che anticipa Imbriola per il gol partita. Non era passato neanche un quarto d’ora, in un’azione dove "ci siamo trovati forse un po’ impreparati, ma alla fine è un calcio d’angolo, può capitare - continua Miotto -. La squadra poi ce l’ha messa tutta per provare a pareggiare e le occasioni le abbiamo avute. Abbiamo colpito anche una traversa, due tre tiri in area, una mia conclusione salvata quasi sulla linea. Adesso c’è solo da mettersi a testa bassa a lavorare, perché se guardiamo anche gli altri campi ci sono stati risultati rocamboleschi. Ma questo è il campionato".

E allora in casa biancoverde non resta che ripartire. "Con l’entusiasmo di sempre e con la solita voglia che ci hanno portato comunque risultati importanti. Ci rimetteremo a lavorare".

Intanto la 25esima giornata ha raccontato di un Avezzano che si conferma bestia nera della capolista Samb, vincendo di misura anche nella partita di ritorno (uniche due sconfitte della squadra di Palladini in questo campionato). E adesso il Chieti, secondo, ha sette punti di svantaggio rispetto alla prima della classe che ha frenato nelle ultime settimane.