Un incontro in ricordo di Adriana Celestini

Lo IOM di Ancona organizza un incontro per ricordare la presidente Adriana Celestini, recentemente scomparsa. L’appuntamento è oggi alle 9.30, nell’ex Sala Consiliare del Comune di Ancona, Piazza XXIV Maggio 1, Ancona. L’incontro, spiegano gli organizzatori, è "un omaggio all’impegno sociale di una donna generosa, leale e competente, da sempre impegnata nella promozione del bene comune".

Per l’occasione intervengono esponenti del mondo del volontariato per condividere considerazioni in merito all’impatto sociale della cultura della solidarietà all’interno della nostra comunità.