"Un incubo che rischia di metterci in ginocchio Paghiamo per una legge"

"Quello che sta avvenendo in queste ore, con lo stop al superbonus dell’edilizia è un incubo che rischia di mettere in ginocchio moltissime piccole e medie imprese marchigiane. Va individuata una soluzione anche per i crediti incagliati". Giampiero Cardinali imprenditore edile jesino segue da vicino le vicende legate al blocco della cessione dei crediti sia per i suoi cantieri che come presidente di Cna costruzioni Ancona.

"Dalle ultime notizie sembra che la volontà del governo sia quella di sciogliere il nodo dei crediti incagliati dei bonus immobiliari, coinvolgendo tutti i soggetti interessati. Ho sentito del possibile coinvolgimento della Cassa Depositi e prestiti e spero davvero che si individui una soluzione prima che sia troppo tardi. Il governo – spiega Cardinali – non si è limitato a eliminare, senza alcune misura graduale, un provvedimento che ha mostrato in maniera lampante la sua bontà negli ultimi mesi, innescando un’onda economica e di investimenti che non si vedeva da decenni, ma che uccide ogni speranza di chi aveva confidato anche nel virtuoso meccanismo di acquisto dei crediti maturati dalle banche da parte delle Pubbliche Amministrazioni e quindi lo sblocco del meccanismo di cessione degli stessi alle banche. La scelta del Governo di intervenire con la propria tagliola anche su questa opportunità – aggiunge l’imprenditore jesino - è inclassificabile e non nuova purtroppo per il nostro Paese. Ci sono in Italia 100mila cantieri bloccati che generano caos e incertezza per un milione di cittadini. C’è grandissima preoccupazione anche sui nostri territori. È necessario che lo Stato con urgenza si faccia carico di trovare una soluzione definitiva. Le imprese non possono pagare a carissimo prezzo per aver rispettato una legge dello Stato. Tra l’altro l’Europa ci chiede di rendere più efficienti le nostre case dal punto di vista energetico anche in tempi stretti. Con normative e strumenti adeguati e certi in dieci anni si potrebbe fare molto per migliorare il nostro patrimonio edilizio oggi per la maggior parte vetusto".

Sara Ferreri