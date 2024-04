Un ingegnere elettrotecnico per progettazione impianti

Un ingegnere elettrotecnico. Data scadenza: 19/04/24. Codice offerta 484380/1. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Jesi. Email: centroimpiegojesi.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegojesi@emarche.it. Telefono: 0733/827801. Descrizione rapporto lavoro: borsa di ricerca. Ingegnere – età under 36 – richiesta iscrizione al centro per l’impiego - non percettore di sostegno al reddito (naspi e discoll). Società di ingegneria con sede in Jesi richiede un laureato in ingegneria elettrica/elettrotecnica o elettronica per attività di progettazione impianti elettrici bt e mt; impianti fotovoltaici e gestione delle relative connessioni alla rete; meccanismi di incentivazione dell’energia; reti elettriche; efficientamento energetico. Requisiti: conoscenze informatiche: autocad - office - posta elettronica - internet - lingua inglese inviare curriculum vitae all’indirizzo email: centroimpiegojesi.ido@regione.marche.it indicando borsa di ricerca e con riferimento al cod. 484380/1.