Un inno per le Marche Tiziano Ferro esalta Ancona "Avete un mare bellissimo"

Tiziano Ferro incanta il Del Conero: "Abbiamo atteso tre anni, ora però siamo qui". Spettacolo puro quello regalato sabato ai 26mila arrivati allo stadio, off limits alle auto, esclusivamente in navetta: un’organizzazione che ha consentito che tutti gli spettatori potessero assistere al concerto dall’inizio. "Desidero ringraziare tutti gli attori della sicurezza, che con impegno e professionalità, hanno consentito a migliaia di persone di trascorrere una serata in tranquillità senza turbative di sorta" le parole del Questore. Il servizio navetta è risultato altrettanto funzionale: il numero dei mezzi si è confermato adeguato rispetto al numero di spettatori che ne ha usufruito facilmente individuato grazie ad un adeguato sistema informativo e di cartellonistica. E successo anche per il debutto per il treno navetta che ha accompagnato allo stadio oltre 200 persone.

A causare caos, sono stati i navigatori che, segnalavano un percorso alternativo a causa delle strade chiuse, dirottando così centinaia di automobilisti a Varano, in una strada privata e sterrata dove i residenti hanno dovuto aiutare gli automobilisti a fare inversione per riprendere la via principale.

Disagi che ne sono valsi la pena per assistere a uno show dedicato alle Marche: l’artista, dopo aver intonanto ‘Destinazione Mare’ ha dichiarato: "Mi è venuto in mente all’ultimo momento, avrei dovuto cantare ‘Destinazione Marche’ – intonando il ritornello modificato – questa è una regione fantastica, dove c’è uno splendido mare". Momenti di commozione quando Tiziano Ferro ha intonato ‘La prima festa del papà’, tra gli applausi del pubblico che per pudore, non ha cantato insieme a lui la sua canzone: le lacrime dell’artista sono arrivate nella frase "Come in quel messaggio di mio padre che diceva ‘Il tempo corre, fermalo con loro, poi si vedrà e tanti auguri da papà a papà’".

Una paternità discussa che il suo pubblico ha dimostrato di appoggiare in pieno, accompagnandolo strofa dopo strofa, con un caloroso applauso. La lettura di una lettera accompagnata da un video toccante ha introdotto il Tributo a Raffaella Carrà, ma c’è stato anche spazio per far cantare il pubblico sulle note di ‘Almeno tu nell’Universo’, mentre momenti di vita quotidiana insieme ai suoi figli scorrevano in video tra gli applausi. Due ore e mezzo di musica senza sosta: nell’ultima parte del concerto l’artista ha indossato una maglietta per omaggiare Ancona, dove ha riconosciuto la straordinarietà di un pubblico che l’ha accompagnato in punta di piedi per tutta la serata, ripercorrendo insieme a lui una carriera fatta di sacrifici e successi, gli stessi che spesso ispirano i testi delle sue canzoni.