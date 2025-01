Un ko pesante maturato solo per l’espulsione di Elezaj

Una scoppola solo nel punteggio. Se uno legge il risultato di Teramo-Castelfidardo (4-1) pensa a un monologo dei padroni di casa, ma non è stato così. I fidardensi domenica hanno tenuto testa ai Diavoli fino alla mezz’ora della ripresa, fino a quello spintone di Elezaj (buona, fino a quell’ingenuità con annessa espulsione avvenuta proprio alla mezz’ora della ripresa, la prova dell’under fidardense) a Chiarella. Tanto che i messaggi social dopo la partita sulla pagina ufficiale del Città di Teramo 1913 raccontano che "l’espulsione del portiere ospite ha spaccato la partita".

I biancorossi temevano i fidardensi anche dalle parole nell’immediata vigilia pronunciate del mister degli abruzzesi, Pomante. "Troveremo un avversario in salute che ha centrato sette successi nelle ultime dieci gare e che in trasferta può vantare la migliore difesa del girone". E in effetti il Castelfidardo non ha demeritato, con quel Nanapere a segno da cinque domeniche di fila, di sinistro, bravo a riprendere i biancorossi a inizio ripresa, con il numero 11 biancoverde che finalizza un’azione che ha visto protagonisti Baldini e Braconi.

"Una sconfitta netta solo per il punteggio, mentre per le dinamiche di campo è una sconfitta che sta troppo larga - attacca Gianmarco Fabbri, difensore e capitano dei fidardensi -. Non abbiamo demeritato nonostante le grandi qualità del Teramo, ma lo sapevamo. Abbiamo avuto tre quattro occasioni per fare gol nel primo tempo che non siamo riusciti a sfruttare, poi abbiamo pagato su alcune nostre leggerezze. Dobbiamo analizzare dove abbiamo sbagliato".

Di sicuro Elezaj è stato ingenuo nello strattonare e spingere Chiarella. "C’è stata un po’ una presa in giro del loro giocatore, lui gli ha dato uno spintone, avevo visto solo il giallo poi mi sono girato e ho sentito un boato e ho visto questo rosso. Ha sbagliato sicuramente, perché loro stavano cercando quello in quel momento. L’ha tradito forse la tensione, alle volte sei portato a fare queste cose, ma per giocatori che stanno in D non deve accadere. Soprattutto in un momento dove la partita era ancora aperta a qualsiasi risultato, mancava tanto, la potevi recuperare, perché si sa il calcio è strano, a volte basta un episodio. Sicuramente l’espulsione ci ha tagliato un po’ le gambe".

Poi nel finale il Teramo ha dilagato, da grande squadra. Come quella che salirà domenica al Mancini. Un’altra abruzzese, dai grandi nomi e ambizioni, il Chieti, quarta forza del campionato.