Un "lago" a Jesi in piazzale Gallodoro: "Fate qualcosa"

L’acqua sgorga abbondante e allaga il parcheggio del frequentatissimo ipermercato Coop da ormai tre giorni: clienti costretti a fare lo slalom per evitare il ‘lago’ nel piazzale di via Gallodoro.

"Da lunedì il personale dell’ipermercato ha avvisato VivaServizi – segnala al Carlino un cliente rimasto con i piedi a mollo - ma ancora nessuno è intervenuto. Capisco che si tratta di un periodo di ferie per molti ma la perdita è importante, l’acqua esce abbondante e ininterrotta dal tombino. Sotto agli occhi di tutti l’importante spreco tra l’altro in piena estate e siccità. Forse – conclude il nostro affezionato lettore - basterebbe aprire quel tombino per fermare la perdita".

A causa delle festività e del Ferragosto non sarebbe stato possibile per VivaServizi che gestisce il servizio idrico inviare del personale a individuare il guasto e ripararlo.

Con tutta probabilità, si tratterebbe di un guasto alla rete idrica che necessiterà però - a quanto pare - ancora alcuni giorni per essere ripristinato.

Nel frattempo però l’acqua continua a sgorgare copiosa.

Sa.fe.