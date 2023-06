Un libro per i novant’anni della sezione Avis

Nell’ambito delle celebrazioni dei 92 anni della sede dei donatori di sangue Avis di Osimo, la sezione cittadina ha dato alle stampe il volume "Avis Osimo 90+2". Un progetto editoriale partito nel 2019 con il precedente direttivo presieduto da Matteo Valeri, come elemento a corredo delle celebrazioni del novantesimo anno di fondazione della storica sezione cittadina che si sarebbero dovute tenere nel 2020, e ripreso, e implementato, dall’attuale direttivo presieduto da Francesca Pietrucci. Si tratta di una pubblicazione ricca e affascinante, sulla falsariga del precedente volume curato da Luciano Egidi e dato alle stampe nel 2005 in occasione del 75esimo anniversario di fondazione della storica sede osimana, in cui vengono ripercorse le tappe salienti degli ultimi quindici anni più due anni di vita dell’associazione tra foto e testi che sono stati curati da Antonio Pio Guerra. Per l’occasione è stato ristampato anche il primo volume, così da poter avere uno strumento che racconta tutti i 90 anni più due della sezione osimana.