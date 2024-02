Un libro per tornare vicini all’arte: "Sii fiore", poesie alla Fornace

Domani (18.30, ingresso libero) alla biblioteca La Fornace di Moie "Sii fiore", la prima antologia poetica e fotografica di Silvia Segnan, anima poliedrica e appassionata di ogni forma di espressività artistica. L’opera, edita da Affinità Elettive, sarà illustrata con letture, video proiezioni e sottofondi musicali. Medierà l’incontro Diego Mecenero, autore, giornalista. Un sodalizio nato e voluto per divulgare il sapere e l’arte in un momento in cui l’autenticità dei rapporti fugge alla frenesia della vita perdendo il senso più profondo del nostro essere. "Ho voluto salvare il presente in uno scatto, gettarlo su un foglio o su una mano e divenirne fautrice prima ancora di farne poesia – fa l’autrice – Un agire quotidiano, una permanente ricerca della sensibilità e di una rinnovata spiritualità, coltivatrice di placidità e incanto".