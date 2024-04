Un libro racconta: "L’Alfabeto della fibromialgia"

Un pomeriggio dedicato a conoscere meglio la fibromialgia. Sabato, alle 16, la Galleria delle Idee di via Bixio accoglierà la presidente dell’Associazione Fibromialgia Italia, l’anconetana Antonella Moretto, che presenterà e parlerà delle esperienze raccolte nel suo libro "L’Alfabeto della Fibromialgia". "Questa pubblicazione può essere paragonata a un glossario – la recensione del volume –. Nata dai post settimanali di ogni lettera arrivata sulla pagina Facebook ‘Progetto Vita’, l’autrice ha raccolto l’invito da parte di alcuni followers di farne un libro. Ampliato e approfondito, l’Alfabeto della Fibromialgia racchiude informazioni utili al malato fibromialgico". La fibromialgia è infatti una malattia che colpisce prevalentemente le donne in età adulta e si manifesta con dolori diffusi e intensi che coinvolgono muscoli, tendini e legamenti. Tra gli altri sintomi, l’aumento della tensione muscolare e rigidità in numerose sedi dell’apparato locomotore e il senso di affaticamento. È una malattia molto invalidante e non se ne parla ancora abbastanza. Dall’associazione fanno sapere di essere lieti di ospitare un simile appuntamento all’interno dei locali della Galleria delle Idee. L’ingresso è libero.