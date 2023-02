Un logo alla Bit per i 90 anni della Rotonda

La Rotonda a Mare compie 90 anni, il regalo dell’Amministrazione comunale è un nuovo logo, un ritmo di linee e punti che richiamano lo stile architettonico del monumento. E in occasione della Bit di Milano il sindaco Massimo Olivetti ha presentato un video realizzato per celebrare il 90° anniversario dalla costruzione del gioiello sospeso tra cielo e mare.

Il 30 gennaio 1932 l’Azienda Autonoma Stazione di Cura e Soggiorno ordinò di realizzare il progetto presentato dall’ Ingegnere Enrico Cardelli. Fu inaugurata nel luglio del 1933 e in breve tempo divenne un tempio di divertimento, mondanità e intrattenimento musicale. Dopo una decadenza dovuta a rimpalli e mancati restyling, la Rotonda venne nuovamente inaugurata il 15 luglio del 2006, per l’occasione Fred Buongusto aveva intonato il suo celebre pezzo ‘Una Rotonda sul mare’ sul pontile, rendendo la serata indimenticabile. Da quel giorno si festeggia il compleanno della Rotonda con manifestazioni importanti in piazzale della Libertà che si concludono con i fuochi d’artificio sparati dal tetto del ,monumento. L’Amministrazione è già al lavoro per organizzare un ricco calendario di eventi legato al 90° compleanno del simbolo del turismo marchigiano. Un luogo che non solo ha fatto la storia della città ma è anche custodito nelle tante foto ricordo di senigalliesi e turisti. Nei suoi 90 anni la Rotonda non è stata solo un piano bar o una discoteca, ma ha fatto da cornice a numerosissimi eventi, regalando uno sfondo unico e fiabesco. Un valore aggiunto per una città che ha istituito il punto centrale del lungomare proprio alla Rotonda. La precedente Amministrazione aveva individuato per il futuro una gestione privata sotto la supervisione dell’Ente pubblico: dal 2016 è libera dai "lacci" dei vincoli imposti dall’Unione Europea a seguito dei finanziamenti concessi per la sua ristrutturazione.

Nessun bando, per il momento la Rotonda resterà al Comune, ma potrà continuare ad essere utilizzata a ‘spot’ per eventi e convention. Intanto, in occasione di San Valentino nel pontile sono stati allestiti cuori luminosi che la rendono ancor più unica. In passato la Rotonda non è stata esclusa a polemiche legate alla chiusura, soprattutto nei giorni estivi, montando così una protesta social con tanto di recensioni che la ritraevano come ‘bella ma impossibile, da vedere’. A far discutere era stato anche il divieto di accesso ai cani all’interno.