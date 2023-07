Un logo per gli studenti La University card per agevolazioni in trasporti e affitti

di Giacomo Giampieri

"Ancona si mette a disposizione dell’Università di Ancona". È stato il sindaco Daniele Silvetti, seduto al centro tra il magnifico rettore della Politecnica delle Marche, Gian Luca Gregori e l’assessore all’Università, Marco Battino, a presentare l’innovativo progetto ‘Ancona Città Universitaria’, che ha preso forma a meno di due mesi dall’insediamento della nuova Giunta. Un logo che si ispira all’Arco Clementino, un brand riconoscibile, una serie di percorsi virtuosi e sinergici per valorizzare la città ed esaltarne la vocazione accademica, passando per le agevolazioni agli studenti con una ‘University Card’ e il tentativo di risoluzione dei cronici problemi dei trasporti e della carenza dei posti letto. "E questo è solo l’inizio – ha assicurato il sindaco -. Ci impegneremo nel rendere la città più competitiva, attrattiva e accogliente, ma anche produttiva coinvolgendo cittadini, Enti, categorie e associazioni". Non un caso che le iniziative siano state presentate proprio ieri a Palazzo del Popolo, appena un’ora prima della grande festa delle lauree dell’Univpm in piazza Roma (oggi il secondo round, ndr). Gregori ha ringraziato Silvetti per l’attenzione e la sensibilità da subito mostrate nei confronti del mondo accademico, compresa la scelta di istituire un assessorato ad hoc guidato da Battino - "politicamente è un messaggio chiaro", ha detto il rettore -, prima di cedere la parola al leader di Ripartiamo dai Giovani. Proprio a quest’ultimo fanno capo l’ideazione e il coordinamento del progetto ‘rivoluzionario’. "L’Università non si sceglie soltanto per la formazione, ma anche per l’offerta a tutto tondo che è in grado di assicurare – ha spiegato -. Sappiamo quali sono le carenze in città: studentati, trasporti ed eventi. Noi vogliamo offrire a quei quasi 16mila universitari un’Ancona più viva e accogliente, consapevoli di quanto sia importante la loro presenza per il tessuto socio-economico". E via con le novità. La principale, per la quale gli uffici sono già al lavoro, è una carta che metterà a sistema l’offerta del territorio con agevolazioni riservate agli studenti iscritti all’Ateneo anconetano. Offerta corroborata da categorie e aziende e più strutturata della ‘University Card’, che da gennaio 2023 ad oggi ha visto il magro numero di 70 sottoscrizioni. "Sarà piuttosto una carta virtuale che permetterà agli studenti di avere convenzioni nel pubblico, musei civici, pinacoteca, impianti sportivi, e nel privato, dai teatri fino ai locali", ha chiuso Battino prima di svelare il video del logo ‘Ancona Città Universitaria’, che rappresenta la silhouette stilizzata dell’Arco Clementino, una sorta di cannocchiale visivo per la Dorica e porta d’ingresso della città. È stato realizzato in diverse forme e colori, tante quante le facoltà dell’Univpm. Potrà essere usato anche come contenitore di immagini significative, eventi o servizi. Dal punto di vista politico, dopo i confronti tra Giunta, rettore e presidi, si passerà a quelli con gli studenti stessi, per interpretarne meglio le esigenze.