Un lungo giro tra le chiese Poi "riapre" San Domenico

Non è proprio un giro delle sette chiese quello che ieri Vittorio Sgarbi ha fatto ad Ancona, ma poco ci manca.

Il sottosegretario alla cultura, nonché il critico d’arte più famoso d’Italia, nel corso della sua visita in città ha voluto entrare nella Chiesa del Gesù, in quella di Santa Maria della Piazza e soprattutto nella chiesa di San Domenico, in piazza del Papa, appena restituita alla città.

Al suo fianco ci sono, tra gli altri, il sindaco Daniele Silvetti, l’assessore alla cultura Anna Maria Bertini e il consigliere regionale Carlo Ciccioli.

E’ il primo cittadino ad annunciare che la chiesa è stata finalmente riaperta. Per la precisione "da due giorni".

Sono serviti 40mila euro per la messa in sicurezza, mentre per il progetto di ristrutturazione complessivo sono stati stanziati due milioni e mezzo.

E’ lo stesso Vittorio Sgarbi a confermarlo. "Il finanziamento è stato chiesto dalla sovrintendente e credo che non sarà difficile ottenerlo. Ancona è il capoluogo di regione e quindi è giusto che abbia almeno quello che ha Fano...". Sgarbi si sofferma in particolare sull’Annunciazione del Guercino, dipinto situato subito dopo l’ingresso di sinistra della chiesa, ma getta uno sguardo, spesso ‘approfondito’, su quasi tutte le opere presenti al suo interno. Loda inoltre la copia della Crocifissione di Tiziano, che poco dopo ammirerà ‘in originale’ nella Pinacoteca Civica, penultima tappa del suo ‘tour’ in città, concluso alla Mole Vanvitelliana.