Un lupo a spasso tra le campagne e le vie cittadine

Erano appena le 7 l’altro ieri mattina quando un automobilista di passaggio per recarsi al lavoro ha filmato un lupo che girovagava per la Cameranense in territorio di Camerano. Mansueto, si è anche fermato quasi per farsi immortalare. Non è infatti di certo il primo lupo che viene avvistato in zona. Un lupo è stato investito e ucciso da una macchina anche in via Loretana poche settimane fa. Un cittadino ha collocato una telecamera fuori casa e l’occhio ha inquadrato un bellissimo esemplare di lupo che se ne va a spasso in pieno giorno.