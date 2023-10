Un lupo in pieno giorno avvistato al Coppo dove la gente passeggia

Un lupo avvistato in pieno giorno in una zona dov’è molte persone vanno a camminare. L’animale è stato fotografato sabato mattina, in via Colombo, in zona Coppo di Sirolo. Usciva da una recinzione, forse era in cerca di cibo. Era tranquillo, per nulla aggressivo, ma la sua presenza, in orario di giorni, a meravigliato i cittadini. Chi lo ha fotografato ha poi segnalato l’incontro ravvicinato su Facebook dove è iniziato il tam tam dei commenti. Il lupo non aggredisce l’uomo ma c’è da fare attenzione per chi ha cani o animali da cortile. Non è il primo avvistamento di un lupo a Sirolo. Un esemplare si era spinto anche nel centro abitato. Segnalazioni di lupi avvistati ci sono state anche nell’anconetano. Non sono mancati anche greggi di pecore aggrediti dal lupo.