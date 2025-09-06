Un lupo nella rotatoria di Brecce Bianche, il video spopola sul web

Dai cinghiali ai lupi, dagli ungulati ai canidi e la situazione comincia a farsi preoccupante sotto il profilo della sicurezza. Gli avvistamenti dei lupi nel territorio provinciale e regionale non fanno più notizia ormai, anzi; cosa diversa è il luogo dove questo avvistamento è stato fatto proprio l’altra notte, ossia nel cuore del quartiere di Brecce Bianche. A seguito di quell’avvistamento sono stati informati sia l’ufficio competente del Comune che il Parco del Conero. Il video di un cittadino residente nella zona ha immortalato l’esemplare in mezzo alla rotatoria principale dell’area, quella nei pressi del supermercato Tigre. Quella rotatoria è piena di piante e proprio in mezzo a quella vegetazione aveva trovato iniziale riparo il lupo in questione che poi ha iniziato a mostrarsi accorto dopo che l’auto del cittadino che stava effettuando il video ha iniziato a girare attorno a quella rotonda stradale per avere ulteriore conferma di quel particolare avvistamento. Come accennato in precedenza non siamo né in pieno parco del Conero e neppure in una zona dell’interno, tra Vallesina e fabrianese, dove il lupo è presente da tempo, ma in uno dei quartieri più densamente abitati del capoluogo. Migliaia di persone vivono in un raggio di un paio di chilometri e questo aumenta la delicatezza del caso. I cambiamenti climatici e non solo stanno costringendo quella specie animale ad avvicinarsi sempre di più ai centri abitati. Se per i cinghiali la cosa non rappresenta ormai una rarità, visto che sono stati filmati addirittura in via Martiri della Resistenza tempo fa, trattandosi dei lupi la cosa assume un valore molto diverso. L’amministrazione comunale ha inserito nelle linee di mandato la questione dei cinghiali e avviato una campagna mirata all’eradicamento, ma adesso con i lupi la questione si fa più complicata.