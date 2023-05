Un lupo si aggira in via Molino Torre Allarme dei residenti

Un altro lupo è stato avvistato girovagare libero a Osimo, stavolta in via Molino Torre e zona Gattuccio. Diversi automobilisti e residenti in allarme l’hanno filmato e poi hanno diramato l’appello a fare attenzione sui social, per raggiungere quanti più osimani possibili. Sono tanti gli avvistamenti dall’inizio dell’anno in Valmusone e Riviera del Conero, soprattutto a Camerano, in pieno Parco. Sono stati visti soprattutto all’alba, proprio come l’altro giorno. Pesanti le incursioni alla fattoria osimana Santa Paolina.