"Un malinteso. Ma credo fatto in buona fede"

Il presidente del Coni Marche, Fabio Luna, da un lato comprende l’amarezza di Tommaso Marini, ma dall’altro non se la sente di addossare responsabilità all’amministrazione comunale sulla vicenda che il campione ha sollevato ieri sulle pagine del Resto del Carlino: "Francamente penso che le parole di Marini nascano da quello che può essere stato un malinteso avvenuto in buonissima fede. Mi spiego meglio: non credo che il Comune di Ancona, visti i tanti riconoscimenti che assegna di continuo e giustamente a tante realtà dello sport anconetano, più importanti e meno sotto il profilo della visibilità, non abbia voluto incontrare proprio un campione come Tommaso Marini. In questo senso capisco anche la risposta del vicesindaco Giovanni Zinni. Tommaso lo conosco bene, siamo stati in contatto praticamente ogni giorno, mentre era alle Olimpiadi di Parigi, è una grande persona. Il suo trasferimento a Roma è una questione personale, come ha ribadito. Sono certo che in Comune nessuno abbia deliberatamente voluto dimenticarsi di lui e che ci saranno altre circostanze in cui l’amministrazione potrà mostrare al campione tutta la sua riconoscenza per quello che ha fatto e per quello che ancora saprà fare per la scherma italiana e per la città di Ancona. Che come ha detto anche Marini, resta sempre la sua città".

g.p.