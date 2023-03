Un matrimonio di tre anni, due di botte

Tre anni di relazione due dei quali trascorsi a prendere solo botte. Il naso rotto con una testata, l’occhio nero per il lancio di un telecomando e quando lei finiva al pronto soccorso ai medici lo nascondeva dicendo "ho sbattuto nell’armadio". Così sarebbe andata avanti una donna siciliana, residente ad Ancona, prima di denunciare il compagno con cui viveva perché era arrivata a temere per la sua vita. L’integrazione di una prima denuncia, sporta alla polizia, l’ha fatta l’8 marzo del 2017, proprio nella giornata internazionale dei diritti della donna. L’ex compagno è finito a processo per maltrattamenti in famiglia e stalking. E’ un napoletano di 46 anni, anche lui residente nel capoluogo dorico, e già noto alle forze dell’ordine per precedenti con la giustizia. Le accuse risalgono ad un periodo che va dal 2015 al 2019. Ieri la vittima ha testimoniato in aula, al tribunale dorico, davanti al giudice Carlo Cimini, dove è in corso il procedimento a carico dell’ex compagno, difeso dall’avvocato Paolo Zaccaria. La donna, parte civile con l’avvocato Jacopo Saccomani, ha raccontato di aver avuto una relazione durata tre anni con l’imputato, dal 2014 al 2017. I primi litigi in casa di lei, dove convivevano, sono iniziati perché l’uomo la tradiva. "Io non lo accettavo e voleva che se ne andasse da casa – ha riferito in aula la donna – ma lì è iniziato il mio calvario. Lui ha alzato le mani su di me tante volte e io non denunciavo per paura. Una volta mi ha detto "se lo fai ti butto l’acido, non ho paura della legge, ho fatto tante cose brutte nella vita e non sono stato mai scoperto"". A giugno del 2015 le avrebbe rotto il naso facendola finire in pronto soccorso. Dopo una settimana l’avrebbe picchiata di nuovo facendo riaprire la ferita al naso.