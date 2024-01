Un maxi dispositivo di sicurezza: "Allo stadio anche tante famiglie"

La partita contro il Cesena, particolarmente temuta per la rivalità tra le opposte tifoserie e per il numero di spettatori attesi dalla Romagna, è scorsa via nel migliore dei modi, grazie all’opera delle forze dell’ordine. "Nessuna criticità dal punto di vista della sicurezza e dell’ordine pubblico – riporta infatti una nota della questura dorica –. Cosa non affatto scontata, se si pensa che l’incontro calcistico di domenica era stato determinato a rischio 3 dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Il minuzioso dispositivo di ordine e sicurezza pubblica dispiegato ha funzionato e anche bene, riuscendo a garantire il sereno svolgimento della partita, alla quale anche le famiglie con bambini hanno assistito in totale sicurezza e tranquillità". La questura prosegue ricordando il numero di personale impegnato in occasione del match allo stadio Del Conero. "Gli uomini e le donne impiegati nel dispositivo di ordine pubblico sono stati all’incirca 150, coadiuvati dal dirigente del servizio Giovanni Giudice – fa sapere la questura –. Hanno presidiato e controllato lo stadio, la zona circostante e le vie di accesso. In particolare, il dispositivo era composto dagli uomini e dalle donne della polizia di Stato e dei carabinieri, unitamente a un’aliquota della Guardia di finanza e della polizia penitenziaria". I mille tifosi del Cesena giunti nel capoluogo sono stati scortati fino al limite della provincia di Ancona, proprio con lo scopo di evitare qualsiasi contatto con la tifoseria dorica. "Inoltre – conclude la nota –, l’area esterna allo stadio è stata costantemente presidiata e soltanto così è stato possibile evitare ogni tipo di contatto tra le due rivali tifoserie. Le strade e le autostrade da e verso lo stadio hanno visto la presenza di aliquote delle forze di polizia e delle forze dell’ordine. Inoltre, per evitare che frange della tifoseria potessero transitare nel centro della città e causare disordini, è stata prevista la chiusura del casello autostradale di Ancona nord. Fondamentale anche la presenza di quattro torri faro installate in occasione del match per supplire alla carenza di illuminazione del luogo". Le forze dell’ordine hanno presidiato anche gli autogrill posti poi lungo il percorso autostradale.

g. p.