Un mazzo di fiori sulla panchina rossa: "Per Giulia"

"Per Giulia e per tutte le altre". Un post e un gesto denso di significati quello che Paolo e Katia, marito e moglie, hanno voluto fare domenica lasciando un mazzo di fiori profumati appena acquistato sulla seduta della panchina rossa messa dal Comune tra la sede di Palazzo del Popolo e piazza Cavour. Un segno rivolto a Giulia Cecchettin, uccisa dal suo fidanzato in Veneto: "Bello vedere che il semplice gesto che abbiamo fatto e mia moglie Katia è servito per fare riflettere anche per pochi istanti tutti i passanti. In molti non conoscevano neanche il significato della panchina rossa e si sono fermati a leggere la targa posta dal Comune. Non serve a molto ma certe cose non possono passare senza la nostra attenzione. Forse è proprio questa mancata cura e attenzione che sta facendo crescere nuove generazioni di ragazzi che scambiano un rapporto di amore e affetto con il senso di proprietà". Poche ore dopo quel mazzo di fiori era sparito: "Speriamo che li abbia presi un ragazzo per regalarli alla donna che ama veramente o una donna sola che aveva bisogno di una cosa bella" ha aggiunto il cittadino anconetano. Ieri mattina il consiglio comunale ha tributato un minuto di silenzio alla Cecchettin e l’assessore alla famiglia, Orlanda Latini, ha annunciato altre iniziative legate alla panchina e alla tragedia di Giulia nella settimana dedicata al contrasto della violenza contro le donne.