Un meccanico autoriparatore per diagnosi sui veicoli

Un meccanico riparatore d’auto. Data scadenza: 08/03/24. Codice offerta 437412/5. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Fabriano. Email: centroimpiegofabriano.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegofabriano@emarche.it. Telefono: 0732/779299. Lavoro: dipendente. Affermata autofficina di Fabriano ricerca per assunzione urgente un meccanico autoriparatore esperto/meccatronico per diagnosi autoveicoli e riparazioni. Indispensabili: comprovata esperienza nel ruolo, conoscenze di meccanica ed elettronica su autoveicoli, competenza nell’autodiagnosi, patente b e auto propria. Completano il profilo competenze informatiche e conoscenza lingua inglese. Si propone inserimento a tempo determinato con finalità di trasformazione a tempo indeterminato.