Un meccanico motorista riparatore di veicoli a motore

Un meccanico motorista e riparatore di veicoli a motore. Data scadenza: 17/03/24. Codice offerta 67153/4. Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido @regione.marche.it. Pec: regione.marche. centroimpiegoancona@emarche.it. Tel: 071/2137532. Descrizione rapporto lavoro: tirocinio. Officina con sede a Loreto (An) che si occupa della vendita, riparazione e noleggio di attrezzature da giardino e agricoltura ricerca n. 1 meccanico riparatore; mansioni: riparazione macchine da giardinaggio. Preferibilmente residente nel comune di Loreto e comuni limitrofi. Tipologia contrattuale: tirocinio extracurriculare retribuito - durata 6 mesi. N.b.: trattandosi di un percorso formativo, il candidato non deve aver svolto attività attinenti il profilo richiesto dal soggetto ospitante. Per candidarsi cv a centroimpiegoancona. tirocini@regione.marche.it.