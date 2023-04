Un meccanico riparatore per officina automobili

Un meccanico riparatore d’auto. Codice offerta 166821 Centro per l’impiego di riferimento: CPI Ancona. Email: [email protected] Pec: [email protected] Telefono: 0712137532 Descrizione rapporto lavoro: lavoro in apprendistatoformazioneinserimento. Officina specializzata nella riparazione di veicoli, revisioni e soccorso stradale, ricerca meccanico per la riparazione di automobilimotoveicoli e il cambio gomme. Sede di lavoro: Montemarciano (An). Si richiede esperienza pregressa, anche breve, nell’incarico offerto, patente b (automunitoa). Requisiti preferibili: diploma scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore), indirizzo di studio attinente, conoscenza della lingua inglese. Tipologia contrattuale: apprendistato professionalizzante (eta’ 18-29 anni). orario di lavoro: 8.30-12.30 e 14.30-18.30, dal lunedi’ al venerdi’. Per candidarsi inviare il curriculum vitae all’indirizzo email [email protected] indicando nell’oggetto "cod. 166821 - meccanico e gommista".