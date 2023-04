Un meccanico stampatore per il settore delle calzature

Un meccanico stampatore. Codice offerta 5117041. CPI Ancona. Email: [email protected] Pec: [email protected] Tel: 0712137532. Lavoro dipendente. Azienda di Castelfidardo operante nel settore della progettazione e produzione stampi per la calzatura ricerca un operaio stampista con esperienza. Mansioni: attività di officina meccanica. Conoscenze tecniche: utilizzo di torni paralleli, trapani, seghe, pantografi e frese, conoscenze meccaniche e strumenti di misura come calibri e micrometri. Titolo di studio: diploma di istituto tecnicodiploma di istituto professionale - indirizzo meccanico. conoscenze linguistiche: lingua inglese e francese base. preferibile eta’ compresa tra 18 e 29 anni. richiesta patente b, auto propria e domicilio nel raggio di 2025 km da Castelfidardo (an). Tipologia contrattuale: tempo determinato (3 mesi) trasformabile, rinnovabile o apprendistato. orario di lavoro: tempo pieno (40 ore settimanali - 8,0012,00 + 14,0018,00). Per candidarsi inviare il curriculum a [email protected] segnalando il codice 5117041.