Un medico a processo. Psicofarmaci e antidepressivi nelle ricette per dimagrire

Psicofarmaci e antidepressivi nelle ricette per dimagrire. Li avrebbe prescritti un medico, finito ora a processo con la duplice accusa di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute e falso ideologico. Ai pazienti che si rivolgevano al suo studio, ne aveva diversi sparsi un po’ in tutta la provincia dorica e anche fuori regione, avrebbe indicato tra le cure da sostenere anche delle soluzioni galeniche preparate in farmacia dove oltre ad ingredienti naturali quali il tarassaco e l’ananas, dalle proprietà sgonfianti e drenanti, indicava medicinali specifici per patologie di cui i pazienti non soffrivano come l’ipertiroidismo, il diabete o una rinocongiuntivite acuta. In almeno cinque occasioni, sostiene l’accusa, avrebbe prescritto queste ricette, tra il 2017 e il 2018, dal suo studio di Senigallia, indicando nei componenti del farmaco da preparare in vaire farmacie anche antidepressivi e psicofarmaci. Si tratta di un medico specializzato in medicina estetica, di 70 anni, originario di Foligno.

Ieri mattina, in tribunale ad Ancona, dove è in corso il processo davanti alla giudice Antonella Passalacqua, sono state sentite una farmacista di Fabriano a cui arrivavano le ricette per preparare le soluzioni galeniche da incapsulare nelle pasticche e una paziente di Senigallia che ha seguito la dieta con un piano allmentare associato alla somministrazione di farmaci. La farmacista inizialmente ha preparato le soluzioni galeniche, prima del 21 marzo del 2017. Poi alcuni farmaci erano stati vietati per disposizioni ministeriali perché davano problemi al pazienti. "Ero informata – ha raccontato la farmacista – c’erano stati dei casi nazionali, anche con dei decessi, per cui certi medicinali a scopo dimagrante erano stati vietati. Non capivo perché mi chiedevano di ridosare farmaci che la legge mi vietava di manipolare. Era come se dovessi farli sottobanco senza lasciare traccia. Non ho preparato nulla e non ho consegnato il prodotto".

Non sarebbero stati indicati, nelle ricette, nemmeno i motivi della terapia e non ci sarebbe stato nemmeno il consenso firmato del paziente. "Ho contattato il medico prima del Covid – ha riferito una paziente – volevo perdere otto chili e ci sono riuscita. Non mi ero accorta che nella ricetta aveva scritto che soffrivo di tiroide. lo non ci ho mai sofferto però a livello medico non sono mai stata male. Inizialmente le soluzioni galeniche le prendevo io in farmacia della zona segnalate dal dottore pol era lui che me le faceva arrivare da una farmacia di Terni". Prossima udienza il 18 giugno.