Un mese a tutto Dolphins. Si guarda al trofeo Coni

GLS Dolphins dai ritmi serrati, come accadeva nei Giochi senza Frontiere, con il Direttore Tecnico Rotelli ed il Team Manager Gallina novelli Guido Pancaldi e Gennaro Olivieri. Questo il clima in casa Dolphins in questo settembre che sembri non finire mai. Prima le quattro delfine campione d’Europa con la nazionale Under 17 Flag, poi il “7° Fins Up Camp”, a seguire la manifestazione “Ancona Sport 2025” che ha preceduto l’impegno vincente della Under 19 dello scorso sabato a Padova sulla Repubblica Ceca con tre Dolphins in side line e ben quattro in campo con la maglia del Blue Team.

Mentre ne parliamo sono in corso a Parigi gli Europei Senior di Flag Football con Raffaele Rotelli e Riccardo Petrilli in campo con i “fab twelve” della nazionale. Una nazionale molto competitiva che punta al podio senza se e senza ma.

Il tutto mentre ci sono oltre dieci convocati nella nazionale senior tackle che a fine ottobre giocherà la fase finale degli europei in Germania contro padroni di casa, Austria e Finlandia. "E tutto questo mentre stiamo preparando i tre campionati giovanili – sorride stanco ma soddisfatto Renzo Gallina, guru del sodalizio dorico – che da metà ottobre ci vedrà portare oltre centoventi ragazzi e ragazze in giro per l’Italia tra Under 12, 15 e 18". Sei già arrivato a metà ottobre prima mi sembra ci sia altro di cui parlare … "Dovendo gestire la programmazione societaria guardo avanti e quello che accade domani è già per me trascorso, pianificato – chiude il manager verde arancio – ovviamente la partecipazione al prossimo “Trofeo CONI 2025” è il fiore all’occhiello di questo autunno caldissimo. Una esperienza super che cinque nostri ragazzi Under 14 vivranno da domenica 28 a mercoledi 1 ottobre a Lignano Sabbiadoro in un meeting che vedrà la presenza di oltre quattromilacinquecento atleti di moltissime discipline provenienti da tutte le regioni di Italia".

La spedizione marchigiana del flag football team sarà guidata da coach Leonardo Lombardi.