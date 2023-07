Un mese dopo l’attacco alla sede Pd eventi per ricordare la Liberazione

Circa un mese fa il Circolo dei Giovani Democratici e del PD di Filottrano è stato oggetto di aggressione e violenza politica. L’intero locale è stato messo a soqquadro: danneggiamenti ripetuti, bandiere strappate, scritte offensive, oggetti rubati. "Tornano alla mente immagini che credevamo relegate a un lontano passato. Non ci faremo intimidire da questi atti violenti. Confidiamo nelle autorità affinché i responsabili dei fatti sia presto individuati e puniti", aveva detto Jacopo Francesco Falà, segretario provinciale del Pd Ancona. "Oggi ci mobilitiamo in nome dei valori democratici della Costituzione per ribadire che non ci faremo intimidire da questi barbari gesti e che il nostro impegno democratico al servizio della nostra Città continua ancora più appassionato e determinato di prima", dicono dal circolo stesso. Per questo domenica dalle 18 alle 19 si sono dati appuntamento proprio nella sede di via largo Matteotti. "Dalle 19 si svolgeranno in successione altri eventi in collaborazione con il nostro Circolo, dedicati, il primo, alla memoria della Liberazione di Filottrano (8-9 luglio 1944), il secondo al ricordo di Lorca e Neruda. Chi volesse trattenersi per gli eventi della serata potrà fermarsi in sede per una pizza".