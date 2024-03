Un messaggio anche alla società

Il messaggio lanciato da Colavitto è chiaro. E sono chiari anche i destinatari. E’ vero che il mister, nello sbrocco dopo la partita si è rivolto ai giornalisti. In realtà i pugni sul tavolo li ha sbattuti anche davanti alla società. Perchè probabilmente qualcuno, dalle stanze del club ultimamente ha storto il muso, non tanto per i risultati deficitari in campo, quanto per certe affermazioni e conseguenti comportamenti che lasciano spazio a dubbi. Un allenatore che pubblicamente dice di non incidere, è come se ammettesse di non essere seguito, perchè l’italiano non è un’opinione. Poi è vero che è stato concesso un giorno di riposo alla squadra. E ci sta. Ma in momenti del genere ci si aspetta ben altro piglio e attaccamento. Si vede che Colavitto è un generoso e che ci mette tutto se stesso. Capita a tutti di dire cose inesatte. Facciamo uno sforzo, giudichiamolo a fine stagione.

Andrea Massaro