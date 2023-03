Un milione dalla Regione per la messa in sicurezza dei fossi a Castelferretti

"Si dà avvio ad un importante programma di lavori per la sistemazione idraulica dei corsi d’acqua che scorrono nel territorio regionale". Ad annunciarlo è l’assessore regionale alla Difesa del Suolo, Stefano Aguzzi, il quale ha specificato che "questa mattina il presidente Acquaroli in qualità di Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico ha firmato due decreti riguardanti interventi volti alla messa in sicurezza di diverse zone della regione, per un totale di 7.407.927,12 euro".

"La mitigazione del rischio idrogeologico – ha proseguito Aguzzi - rimane un nostro obiettivo e stiamo predisponendo ogni atto utile alla salvaguardia del territorio garantendo la sicurezza".

Nel secondo decreto il Commissario di Governo, avvia la realizzazione, quindi progettazione, appalto e esecuzione, di 5 interventi per complessivi 7.248.815,28 di euro. Entrando nel dettaglio, gli interventi riguardano il Comune di Urbino in località Fornace e Case Concordia per la sistemazione morfologica del tratto terminale del torrente Apsa di San Donato, finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico di beni pubblici e privati per 260.000 euro; i Comuni di Tavullia, Montelabbate e Vallefoglia relativi al torrente Taccone per la sistemazione idraulico-ambientale del corso d’acqua 1° stralcio per 900.000,00 euro. Altri interventi nel Comune di Ascoli Piceno, sul fiume Tronto, in località Marino del Tronto, per la manutenzione idraulica, spostamento e completamento argine destro per un milione nella provincia di Ancona, a Falconara Marittima in località Castelferretti, per la riduzione delle criticità lungo i fossi San Sebastiano, Rigatta e Cannettacci lotto 2 stralcio 2 per 3.833.102,00 di euro. Infine, per i Comuni del fermano: Sant’Elpidio a Mare, Montegranaro, Monte Urano, per la mitigazione del rischio idraulico del torrente Ete Morto 1° stralcio per 1.255.713,28 euro.