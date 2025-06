Un milione di euro anche per sistemare i marciapiedi

Accordo triennale per la manutenzione dei marciapiedi. A seguito di una serie di accurati sopralluoghi effettuati dai tecnici dell’area Opere Pubbliche, l’amministrazione ha deciso di mettere in campo un programma sistematico di interventi specifici per l’adeguamento e la messa in sicurezza dei marciapiedi della città con un piano di lavoro che avrà durata di tre anni. Per rispondere al meglio alla tipologia di intervento la giunta ha deciso di adottare lo strumento dell’accordo quadro, inserendolo nella programmazione triennale delle Opere Pubbliche 2025-2026-2027 per un importo complessivo di 1 milione di euro. Come prima indicazione di massima, gli interventi, parziali o totali, dovrebbero riguardare le vie Torresi, Pola, Santa Margherita, Pesaro, Ferrucci, Brodolini, Tiziano, Matelica, Barilatti, Giordano Bruno, Ascoli Piceno, Marconi, Scataglini, Caduti del Lavoro, Pichi Tancredi, Colleverde, Antinori, Torresi, Ruggeri, Sparapani, XXV aprile, Panoramica, Ugo Foscolo. Responsabile degli interventi è l’assessore comunale ai lavori pubblici, Stefano Tombolini che spiega la tipologia d’intervento: "Prende il via il piano della manutenzione diffusa sul territorio comunale, opere che riguardano marciapiedi, scale pubbliche, muri di sostegno e altro. L’intervento da una parte risponde alla necessità della messa in sicurezza, ma dall’altra riguarda anche una questione di decoro. Operazione che, come sempre, parte dai punti più ammalorati".