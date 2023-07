"Un milione di euro ai minori in comunità"

"Un milione di euro per i minori temporaneamente allontanati dalle famiglie e accolti in strutture residenziali" è l’intervento annunciato dal vicepresidente e assessore ai Servizi sociali della Regione, Filippo Saltamartini, che si intende realizzare con fondi ‘Poc Marche 2014-2020’ e per il quale viene chiesto parere alla commissione competente dell’assemblea legislativa delle Marche. "I minori il cui ambiente familiare non è temporaneamente idoneo, infatti- spiega Saltamartini in una nota-, sono preferibilmente affidati a famiglie con figli minori o ad una persona singola, purché in grado di assicurare mantenimento, educazione, istruzione e relazioni affettive. Quando questo non è possibile li si affida a strutture residenziali idonee con personale adeguatamente formato". L’esponente della giunta Acquaroli evidenzia che si tratta di "situazioni complesse, perché vedono come protagonisti bambini e famiglie in difficoltà spesso transitorie è nostro dovere fare il possibile per aiutarli a crescere nel modo più sereno possibile, tutelandoli in un momento delicato della loro vita".