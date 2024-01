Un milione di euro ancora in cassa per asfaltare le strade malmesse

C’è quasi un milione di euro nelle casse osimane per ulteriori asfaltature. Il progetto esecutivo è stato approvato il 29 dicembre e la gara per i lavori partirà a febbraio. Saranno asfaltate le vie Costa del Borgo, San Giovanni, Piave, Cairoli, De Gasperi, Monte S.Pietro, Pignocco e Montegalluccio. Attraverso affidamenti diretti poi il Comune conta di fare entro fine mandato i tratti più ammalorati delle vie Marco Polo e Colombo, sempre molto trafficate. Tutte arterie su cui spesso si scatenano le ire degli automobilisti alle prese con le buche o il selciato rovinato in diversi tratti. Nel contempo il Dipartimento del territorio, settore Lavori pubblici, ha nominato il direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza durante la manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione in selciato di ampie zone di piazza del Comune, piazza Boccolino, via Lionetta, via Antica Rocca, via del Cassero, quindi nel cuore del salotto cittadino, ma anche via Cappuccini nel rione San Marco. L’importo dei lavori è di 95mila euro. Al momento il cantiere è spostato su via Gomero, che è completamente chiusa al traffico da ormai un mese. Si tratta della stradina che scende dal Duomo a piazza Gramsci. Soddisfatto l’assessore ai Lavori pubblici Flavio Cardinali che aggiunge: "Dal Pnrr ci sono sei milioni di euro tutti per opere nella fase progettuale, fotovoltaico nelle scuole e negli impianti sportivi, il restyling di Santa Lucia in centro e di Porta Vaccaro, il Foro Boario, i fossi e l’asilo nido Collefiorito".