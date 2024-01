"Un milione di euro per le strade"

"Sono stati anni, questi ultimi, caratterizzati dall’aumento dei costi delle materie e poi dal Covid e dai suoi effetti sull’economia anche locale. Anni duri, ma abbiamo fatto tanto. Per gli asfalti, nel 2023, sono partiti lavori per 850mila euro a Osimo e poi c’è quasi un milione di euro per ulteriori asfaltature. Il progetto esecutivo è stato approvato il 29 dicembre e la gara partirà a febbraio". Lo dice l’assessore ai lavori pubblici, Flavio Cardinali, in fase di bilancio e a chiusura dell’anno. Diverse strade sono state sistemate interamente, altre a metà. Asfaltato ad esempio il novanta per cento di via Fratte, poi le vie Coppa, Bellafiora, Molino Mensa, metà di via Cagiata, Aldo Moro, Montegalluccio. Astea è intervenuta all’Abbadia. "Sono state realizzate quattro maxi rotatorie da 170mila euro, Colle San Biagio, Osimana – aggiunge –. Sono appena stati affidati i lavori per il selciato in centro, 95mila euro; lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione, che riguarderanno piazza del Comune, piazza Boccolino, le vie Lionetta, Antica Rocca, Cappuccini e del Cassero, e via Industria per 200mila euro". "Nonostante il periodo di innegabile eccezionalità e le emergenze legate al sisma – aggiunge il sindaco Simone Pugnaloni –, il nostro impegno ci ha condotto a raggiungere dei risultati straordinari. L’ultimo bilancio di previsione del mandato vede l’innalzamento della soglia di esenzione Irpef a 15mila euro, la più alta delle Marche. Ciò consentirà a oltre 11mila contribuenti osimani di non pagarla nel 2024. Abbiamo centrato, ogni anno, oltre l’80 per cento degli obiettivi". Silvia Santini