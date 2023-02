Da tempo ormai gli osimani attendono soluzioni durevoli per scongiurare le esondazioni in caso di forti piogge. "Nell’ambito della risposta a un’interrogazione esaminata in aula durante l’ultima seduta del Consiglio regionale, l’assessore Stefano Aguzzi ha comunicato che fra i sei interventi previsti per la tutela idrogeologica del territorio – afferma il presidente del Consiglio regionale Dino Latini -, che saranno realizzati a breve, ci sono anche quelli per Osimo, in particolare oltre un milione e mezzo di euro a San Biagio per l’adeguamento della sezione del fosso di Offagna e un milione e 610mila euro per quello della sezione del fosso di San Valentino in località Pignocco". Proprio oggi poi gli Amici della pista ciclabile di Campocavallo vengono ricevuti dall’amministrazione in Comune per discutere dei provvedimenti da prendere per la ciclabile: "Grave la situazione alla ciclabile. Da tempo avevamo lanciato l’allarme, dopo le alluvioni il fiume è tornato a lambire il percorso della pista, pertanto il rischio di frane è evidente. Abbiamo mandato missive a Provincia, Regione e Comune. Attendiamo ancora risposte complete ed esaurienti. È ora che si prendano seri provvedimenti altrimenti sarà la fine della ciclabile".