Un ministro per Silvetti Il diluvio e l’auto rotta ma la Bernini arriva: "Vittoria al primo turno"

di Pierfrancesco Curzi

"Vogliamo tutti Daniele sindaco al primo turno. Vi prego, datemi un’occasione per tornare ad Ancona e festeggiare la vittoria". Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca e vice coordinatore nazionale di Forza Italia, ha un legame speciale con il capoluogo dorico. Ieri, nonostante una giornata in cui gliene sono successe di tutti i colori, ha voluto essere presente al battesimo della lista di Forza Italia (con all’interno una civica) a sostegno della candidatura di Silvetti alle Comunali del 14 e 15 maggio: "Abbiamo beccato un acquazzone a L’Aquila, poi si è fusa la macchina – ha detto – ma io non potevo mancare e sarei venuta in qualsiasi modo. Io amo Ancona, ho tanti amici (ne ha nominati diversi seduti tra il pubblico, ndr) e anche se vivo a Roma il mio dentista ce l’ho qui nella vostra città".

Dopo essere stata accolta all’Unicorn, l’ex ristorante Passetto, dalle bandiere e dall’inno di Forza Italia, una prerogativa del partito del Cavaliere più volte citato nel suo intervento, la Bernini ha parlato di politica e delle amministrative di Ancona. Prima ha scherzato sostenendo che Daniele Silvetti "è nuovo, o meglio, usato sicuro", sottolineando il fatto che si parla di un uomo che vanta una lunga carriera politica, poi ha tessuto le lodi dell’attuale presidente del Parco del Conero: "Quando sono entrata in Forza Italia lui c’era. Di lui mi ha sempre colpito lo spirito di servizio, il fatto di sacrificare la famiglia e gli affetti per il bene comune. Io in lui ci credo tantissimo e se vivessi ad Ancona non avrei alcuna esitazione a votarlo. Voi, anconetani, vi meritate un candidato come lui, andate in giro a dirlo, ognuno di voi adotti dieci indecisi e convinceteli". Un appello a cui si è unito Daniele Berardinelli, coordinatore della campagna di Forza Italia e consigliere comunale uscente: "Se l’esito del primo turno non dovesse essere favorevole come speravate, la campagna va avanti e andate a votare al ballottaggio del 28 e 29 maggio" ha detto Berardinelli dopo aver riassunto i suoi anni di opposizione in consiglio. Poi è toccato al candidato Silvetti prendere la parola. E il primo ringraziamento è stato al partito di Silvio Berlusconi: "Nel 2014 Forza Italia mi ha accolto dopo la mia richiesta di aderire al Partito Popolare Europeo (Silvetti usciva dall’esperienza di Alleanza nazionale, ndr). Faccio i miei migliori auguri alla coalizione di centrosinistra – ha detto l’avvocato anconetano suscitando uno dei tanti applausi – ma alla fine vinceremo noi. Perché loro sono nervosi, supponenti, rancorosi. Usciamo da 31 anni di malgoverno della città, di paralisi e stagnazione. Una città dove il turismo è all’Anno Zero. A darmi la spinta ci saranno i 224 candidati delle 7 liste che mi sostengono, per questo il cammino che ho davanti sarà più lieve". Ecco la lista dei candidati di Forza ItaliaCivici: Vincenzo Rossi (capolista), Giancarlo Ascani, Simone Bartola, Denise Bastianelli, Raffaella Bellelli, Claudio Bianchella, Michele Bitondi, Michelangelo Blasi, Stefania Bruni, Lucia Burchiani, Gabriele Carmenati, Andrea Ciccarelli, Giovanna Ciotti, Jlenia Cori, Cristina De Felice, Alessandro Gioacchini, Simona Guarino, Franco Latini, Milena Luciani, Alessia Manoni, Simona Michelini, Gianluca Morini, Marino Mosconi, Patrizio Piaggesi, Dario Francesco Pinna, Anna Saletta, Christian Sassaroli, Melissa Simona Sciacca, Avtar Singh, Paolo Vergani, Omar Wade.