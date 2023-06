Un mix di soul e jazz in campagna Il JFC Power Trio arriva alle Noci

Torna nelle Marche il JFC Power Trio, composto da tre musicisti di grande talento e doti fuori dal comune per quel che riguarda i rispettivi strumenti. Francesco Mendolia, Chicco Allotta e Julian Burdock.

Particolare il contesto in cui la band si esibirà domani sera (ore 20, info e prenotazioni 3393276273): l’agriturismo Le Noci di Agugliano, dove è in programma una cena impreziosita dal mix di soul, funky e jazz che caratterizza il sound del trio. Il repertorio, infatti, alterna pezzi propri e cover riarrangiate nello stile del terzetto, che rappresenta una miscela esplosiva capace immancabilmente di far ‘vibrare’ il pubblico per l’intera durata del concerto.

Merito innanzitutto della coppia formata da Francesco Mendolia e Chicco Allotta. Entrambi, infatti, legano il proprio nome a quello degli Incognito, celeberrima band di acid jazz. Il primo è il batterista ufficiale degli Incognito, ed è considerato uno dei batteristi più importanti della scena europea. Il secondo è un pianista, arrangiatore e compositore, attualmente tastierista degli Incognito.

Ma non bisogna assolutamente sottovalutare Julian Burdock, talentuoso chitarrista, cantante, compositore e armonicista inglese. Il JFC Power Trio vanta collaborazioni con grandi nomi della musica italiana e internazionale, come Mario Biondi, Lee John e Jack Savoretti, Ray Parker Junior, Najee e molti altri. Nel 1989 avviene la svolta decisiva per la band: in quell’anno il dj britannico Gilles Peterson crea l’etichetta discografica Talkin’ Loud, dando la possibilità agli Incognito di creare un nuovo genere musicale, l’acid jazz, del quale ancora oggi sono tra i più autorevoli rappresentanti nel mondo.

La presenza di Francesco Mendolia e Chicco Allotta rende imperdibile il concerto per gli estimatori degli Incognito, che nel 1991 con l’album ‘Inside Life’, e nel 1992 con ‘Tribes, Vibes + Scribes’, si fanno conoscere dal pubblico internazionale, anche grazie alla cover del brano ‘Don’t You Worry ‘Bout a Thing’ di Stevie Wonder. Negli anni a seguire la band, caratterizzata da una continua variazione dei propri componenti, produce numerosi album in studio ed una serie continua di tour mondiali di successo, che ne hanno confermato il ruolo di ‘inventori’ di un nuovo genere musicale, l’acid jazz.