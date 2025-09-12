Un murale per chi si mette a rischio

Quel murales esprime riconoscenza, ammirazione, sostegno a chi tutti i giorni è al servizio degli altri mettendo a repentaglio la propria incolumità. E’ stata inaugurata ieri pomeriggio nella sede del distaccamento di Osimo dei Vigili del Fuoco in via Flaminia II quell’opera realizzata dallo street artist jesino Federico Zenobi. Presenti la sindaca, l’assessore Lorenzo Bottegoni, Federico Riccardi, consigliere delegato di Astea Energia, l’azienda del territorio che ha finanziato l’intervento. La data scelta per l’inaugurazione, l’11 settembre, ha un alto valore simbolico in quanto coincide con l’anniversario dell’attentato alle Torri gemelle nel 2001, nel quale persero la vita numerosi Vigili del Fuoco durante le operazioni di soccorso e negli anni successivi per le patologie incorse. Zenobi ha voluto intitolare il murale "Coraggio". "Ho avuto il primo contatto con il comando dei Vigili del Fuoco di Osimo che aveva questo sogno, abbellire la facciata principale. Mi sono preso a cuore questo obiettivo perché in quella caserma ci ho fatto servizio militare e conosco coraggio e impegno di chi ci lavora", ha detto Bottegoni. Riccardi ha aggiunto: "Per Astea Energia il sostegno rappresenta il forte senso di appartenenza della società al territorio e alle sue realtà più preziose".