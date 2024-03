"Un musical con i sogni dei giovani"

Prima la serie televisiva. Poi il film. Poi il musical. Risultato? Tre successi clamorosi. Non c’è che dire: "Saranno famosi – Fame" in ogni sua forma ha colpito al cuore il pubblico. E’ accaduto anche con la versione del musical firmata da Luciano Cannito, in scena domani (ore 20.45) e domenica (ore 16.30) al Teatro delle Muse di Ancona. Tra gli interpreti principali, Barbara Cola, Miss. Sherman, Garrison Rochelle, Mr. Myers, Laura Galigani, Miss Bell e Stefano Bontempi, Mr. Sheinkopf. Regia, coreografie, traduzione e adattamento sono di Cannito, le scene di Italo Grassi, i costumi di Veronica Iozzi, la direzione musicale di Giovanni Maria Lori.

Cannito, lei ha spostato l’ambientazione dagli anni ‘80 a oggi. Cosa cambia? Quel periodo aveva una sua ‘specificità’?

"La storia è quella. Tra l’altro per le revisioni dell’adattamento ho dovuto chiedere il permesso agli autori. Detto questo, lo ‘spirito’ non è cambiato da allora. Le motivazioni di quei ragazzi che con impegno e passione cercano di realizzare il proprio sogno sono identiche a quelle dei giovani di oggi. E’ qualcosa che non cambia con il periodo storico. Posso dirlo io stesso: negli anni Ottanta ero uno di quei ragazzi...".

Quindi è ‘normale’ il successo che ha avuto la sua versione?

"Il risultato è stato meraviglioso. Tutti i teatri in cui siamo stati ci hanno chiesto di tornare. Così ci sarà un altro tour nel 2025. Questo musical è una bomba di energia, che ‘arriva’ al pubblico. Trasmette un’incredibile vitalità. Non è una favola, come ‘Sette spose per sette fratelli’, con cui abbiamo fatto 140 repliche. Qui c’è il mondo reale. In ognuno di noi c’è la voglia di realizzare il proprio sogno".

E’ anche uno spettacolo di grande impatto visivo, vero?

"Sì, abbiamo anche usato tecnologie che ci riportano all’oggi. Ad esempio ho pensato a tre immensi ledwall che sono come grandi finestre da cui si vede il panorama di New York, diverso a seconda della ‘stanza’ in cui si svolge la scena. Le stesse finestre presenti in certi grandi edifici della città".

Tipo la scena finale di ‘Flashdance’, film molto in tema...

"Sì. Se fai certe cose oggi devi un po’ ‘spolverarle’. D’altronde a chi viene a teatro devi dare qualcosa di speciale. Le persone ti dedicano un pezzo della loro vita. Escono di casa perché ti hanno scelto. Non è come guardare la tv passando da un canale a un altro".

Certe frasi sono diventate molto banali: ‘Devi essere te stesso’, ‘Non rinunciare ai tuoi sogni’, ‘Se ci credi davvero e ti impegni puoi ottenere quello che vuoi’. Però alla fine ‘uno su mille ce la fa’.

"E’ vero, ma in questo musical si mostra anche la parte drammatica. Una delle protagonista muore, ad esempio. Ma ai genitori che si preoccupano se i loro figli vogliono entrare nel mondo dello spettacolo, perché non è una cosa ‘seria’, dico che in questo mondo si sviluppano cose che ti rimangono per tutta la vita: c’è una forte disciplina, c’è il rispetto dell’altro, del suo spazio, c’è il lavorare in team. Cose che possono portare a grandi risultati. In fondo si parla di etica".

Raimondo Montesi