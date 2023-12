Un Natale con la musica gospel

Un Natale a tutto Gospel a Senigallia, per la gioia dei tanti appassionati di questo genere che impazza durante il periodo festivo di fine anno. Domani pomeriggio (ore 17) sul palco del Teatro La Fenice salirà infatti l’ensemble proveniente dalla House of Blues di Orlando (Florida), JP & the Soul Voices, uno dei complessi più accreditati in ambito internazionale. A proporre l’evento è la rassegna ‘Senigallia Concerti’, organizzata dal Comune e dall’associazione culturale LeMuse, con la direzione artistica affidata al maestro Federico Mondelci. Dopo avere svolto la propria attività nei grandi resort circostanti l’area di Disney World, JP & the Soul Voices è stato notato da leggende del gospel quali Donnie McClurkin e Yolanda Adams, che ne hanno invitato i componenti in veste di coristi per le loro tournee nazionali.

Da quel momento il gruppo ha collaborato poi con altri nomi di primo livello nel genere, quali Dorinda Clark Cole, Todd Dulaney, Jovonta Patton, LaRue Howard per portare in Europa un repertorio unicamente gospel, dove il grande ‘sound soul’ della tradizione del sud degli Stati Uniti si fonde con gli spiritual e con le sonorità più attuali. Il suo leader indiscusso è il fondatore, il reverendo John Polk, che è anche un grande entertainer oltre che un dotato cantante, ed è capace di coinvolgere il pubblico creando un’atmosfera di grande festa e gioia. Il programma del concerto senigalliese propone i classici di questo genere, tra cui il celeberrimo "Oh happy Days", arrivando fino ai brani fortemente contaminati dal rhythm and blues che esaltano gli ascoltatori grazie alla loro vocalità e al ritmo, in un mix comunicativo e gioioso.

La formazione che si esibirà domani sulla spiaggia di velluto è composta da quattro voci, dal pianoforte, dal basso e dalla batteria. Per informazioni: 0717930842 (Teatro La Fenice), 3351776042 (dal lunedì al venerdì ore 9.30-12.30), www.fenicesenigallia.it e info@fenicesenigallia.it. Ci si può rivolgere anche all’AMAT (071 2072439) o consultare il sito wwww.marchefestival.net. Online i biglietti sono in vendita nel circuito VivaTicket. Il prossimo appuntamento con ‘Senigallia Concerti’ è in programma il 14 gennaio al Cineteatro La Fenice, dove si esibirà il Trio Chagall, Uno dei giovani trii più premiati del panorama internazionale (recentissime le vittorie allo Schoenfeld International String Competition di Harbin, in Cina, e alla Wigmore Hall di Londra),

r. m.