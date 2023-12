Un Natale con la realtà aumentata. Ecco il Christmas Virtual Village

La seconda tappa del Falconatale 2023 è il Christmas Virtual Village, un grande villaggio di Natale 3d che sbarcherà in piazza Garibaldi. Piccoli e grandi "potranno entrare" nella casa di Santa Claus, con elfi e renne, immersi nel paesaggio del Circolo Polare Artico. La realtà aumentata permetterà di ricreare le ambientazioni natalizie grazie a visori ultramoderni, che permetteranno ai giocatori di immergersi nel metaverso. Si tratta di un’esclusiva per le Marche. I lavori di allestimento inizieranno oggi, mentre l’inaugurazione è prevista per il giorno dell’Immacolata (venerdì). L’allestimento sarà curato da Vr Club, che oltre all’aspetto ludico ha sviluppato un programma di formazione per la scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado. Il taglio del nastro alle 17. Poi il Christmas Virtual Village sarà aperto giovedì, venerdì, sabato e domenica. Previste aperture straordinarie nel periodo pre e post natalizio, fino all’Epifania.